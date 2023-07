Tour de France 2023 à Montluçon : Séance Dédicace avec Florian Vachon 67 Ter Boulevard de Courtais Montluçon, 12 juillet 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

À l’occasion du passage du Tour à Montluçon, l’Office de Tourisme vous propose de venir rencontrer l’ancien cycliste professionnel Florian Vachon, au palmarès impressionnant !.

2023-07-12 10:00:00 fin : 2023-07-12 12:00:00. .

67 Ter Boulevard de Courtais OTI de la Vallée du Coeur de France

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As the Tour passes through Montluçon, the Tourist Office invites you to come and meet former professional cyclist Florian Vachon, who has an impressive track record!

Al paso del Tour por Montluçon, la Oficina de Turismo le invita a conocer al ex ciclista profesional Florian Vachon, que cuenta con un palmarés impresionante

Anlässlich der Durchfahrt der Tour durch Montluçon lädt Sie das Fremdenverkehrsamt ein, den ehemaligen Profi-Radrennfahrer Florian Vachon mit seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz zu treffen!

Mise à jour le 2023-06-27 par OTI Vallée du Coeur de France