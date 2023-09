Visite Guidée : Le Cimetière la Salle, parcours généraliste 67 rue Saint-Barthélemy Tours, 11 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire à l’époque contemporaine et évoquent le souvenir de personnalités tourangelles disparues..

Samedi 2023-11-11 14:30:00 fin : 2023-11-11 16:00:00. 10 EUR.

67 rue Saint-Barthélemy

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Opened in 1858 on the hillside of Saint-Symphorien, the La Salle cemetery houses a wide variety of monuments that illustrate the evolution of funerary art in the contemporary era and evoke the memory of deceased Touraine personalities.

Inaugurado en 1858 en la ladera de Saint-Symphorien, el cementerio de La Salle alberga una gran variedad de monumentos que ilustran la evolución del arte funerario en la época contemporánea y evocan el recuerdo de personalidades de Touraine ya fallecidas.

Der Friedhof La Salle wurde 1858 auf dem Hügel von Saint-Symphorien eröffnet und beherbergt eine große Vielfalt an Denkmälern, die die Entwicklung der Bestattungskunst in der heutigen Zeit veranschaulichen und an verstorbene Persönlichkeiten aus Tours erinnern.

Mise à jour le 2023-09-23 par Tours Val de Loire Tourisme