Atelier : Ouvrons les p’tites oreilles 67 Rue Gustave Brindeau Le Havre, 25 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Contes et comptines agrémentées de quelques notes de musique, de couleurs et de doigts magiques…

Des histoires et berceuses à découvrir ou redécouvrir, en famille !

Pour les 18 mois – 4 ans accompagnés d’un adulte. Inscription requise pour certaines dates..

2023-10-25 10:30:00 fin : 2023-10-25 . .

67 Rue Gustave Brindeau Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Stories and nursery rhymes with a few musical notes, colors and magic fingers?

Stories and lullabies for the whole family to discover or rediscover!

For 18 months to 4 years accompanied by an adult. Registration required for certain dates.

¿Cuentos y canciones infantiles con algunas notas musicales, colores y dedos mágicos?

Cuentos y canciones de cuna para descubrir o redescubrir en familia

Para niños de 18 meses a 4 años acompañados por un adulto. Inscripción obligatoria en determinadas fechas.

Märchen und Reime mit Musik, Farben und magischen Fingern?

Geschichten und Wiegenlieder, die Sie mit Ihrer Familie entdecken oder wiederentdecken können!

Für Kinder von 18 Monaten bis 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Für bestimmte Termine ist eine Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche