Journées portes ouvertes du “67” ateliers de créateurs 67 rue du millau, 1 avril 2023, Nantes.

Visite de l’atelier Bois au sein d’un atelier partagé de 40 artisans métiers d’art

67 rue du millau Nantes 44300 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Journée portes-ouvertes au “67”

Construit en 1961, ce bâtiment a abrité “LE BOIS DORE” Ets RIOU & Cie durant 40 ans, ateliers de sculpture et dorure sur bois, spécialisés dans la reproduction de miroirs, consoles, trumeaux.. du XVIIIe siècle. A la fermeture de l’entreprise, la propriétaire a transformé le bâtiment en petits ateliers accueillant des artistes et des artisans d’art, avec comme point commun une démarche artistique. Il compte actuellement 40 artistes, créateurs et artisans d’art.

Présente dans l’atelier bois, ébéniste nantaise, Morgane BINET réalise des objets décoratifs aux lignes épurées et au design contemporain.

Ses créations jouent avec les contrastes d’ombre et de lumière pour produire des formes sobres et minimalistes.

Sur ses travaux de marqueterie, elle marie habillement les essences de bois pour obtenir des effets de volume ou des graphismes géométriques.

A certaines de ses réalisations s’ajoute une touche de couleur vive pour contraster avec les tons naturels du bois.

Une vision artistique et décomplexée d’un savoir-faire traditionnel.

Ouvert les Samedi et Dimanche, de 10h à 18h.

Accès :

– Voiture > se garer sur le parking du parc expo au niveau du parc de la roseraie

– Tram : T2 arrêt La Beaujoire

– Bus : C6 arrêt La Beaujoire

– A pied : en longeant l’erdre jusqu’au parc de la Roseraie



Germain Rozo