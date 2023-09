CONCERT – ENSEMBLE CAELESTIA 67 rue du Général Diou Saint-Julien-lès-Metz, 24 septembre 2023, Saint-Julien-lès-Metz.

Saint-Julien-lès-Metz,Moselle

Concert de musique sacrée : Chaminade, Vivaldi et Legrenzi. Tout public

Dimanche 2023-09-24 16:00:00 fin : 2023-09-24 . 0 EUR.

67 rue du Général Diou EGLISE

Saint-Julien-lès-Metz 57070 Moselle Grand Est



Concert of sacred music: Chaminade, Vivaldi and Legrenzi

Concierto de música sacra: Chaminade, Vivaldi y Legrenzi

Konzert mit geistlicher Musik: Chaminade, Vivaldi und Legrenzi

