« Etre vivant » 67 rue des pins Le Teich, 14 janvier 2024, Le Teich.

Le Teich Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00

Vagabondage en terre galinacée. Par la Compagnie Au fil du vent.

Un spectacle avec une équipe de poules, ou leur « être » sera plus important que leur « savoir faire ».

Tout public dès 7 ans.

Billetterie en ligne sur https://eklabilletterie.maplace.fr/.

Billetterie en ligne sur https://eklabilletterie.maplace.fr/

67 rue des pins L’Ekla

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



