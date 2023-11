Banquise blues. 67 rue des pins Le Teich, 16 décembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Spectacle de marionnettes et ombres.

La Compagnie Divers Sens a choisi de traiter de la dépression hivernale! Pourquoi dès que l’automne approche, la morosité nous gagne, nous nous sentons sans énergie et appréhendons tant ce redoutable hiver? Adapté de l’album drôle et méditatif « Banquise blues » de Jory John qui propose de regarder autour de soi et de s’accepter tel que l’on est, le message de ce spectacle est clair : cessons de râler et profitons de ce que nous avons…

Tout public dès 4 ans.

Gratuit..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:45:00. EUR.

67 rue des pins Médiathèque

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Puppet and shadow show.

Compagnie Divers Sens has chosen to deal with winter depression! Why is it that, as soon as autumn approaches, we feel gloomy, lack energy and dread that dreaded winter? Adapted from Jory John’s funny and meditative album « Banquise blues », which suggests we look around us and accept ourselves as we are, the message of this show is clear: stop grumbling and enjoy what we’ve got…

For all ages 4 and up.

Free admission.

Espectáculo de marionetas y sombras.

La Compagnie Divers Sens ha elegido el tema de la depresión invernal ¿Por qué en cuanto se acerca el otoño empezamos a sentirnos sombríos, apáticos y temerosos de ese temido invierno? Adaptado del divertido y meditativo álbum de Jory John « Banquise blues », que nos propone mirar a nuestro alrededor y aceptarnos tal y como somos, el mensaje de este espectáculo es claro: dejemos de refunfuñar y disfrutemos de lo que tenemos…

Para mayores de 4 años.

Entrada gratuita.

Puppenspiel und Schattenspiel.

Die Compagnie Divers Sens hat sich entschieden, die Winterdepression zu thematisieren! Warum werden wir, sobald der Herbst naht, trübsinnig, fühlen uns energielos und haben Angst vor dem gefürchteten Winter? Die Botschaft dieses Stücks, das auf dem lustigen und meditativen Album « Banquise blues » von Jory John basiert, ist klar: Wir sollten aufhören zu meckern und das genießen, was wir haben…

Für alle Zuschauer ab 4 Jahren.

Kostenlos.

