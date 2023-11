Apero-concert IGEE. 67 rue des pins Le Teich, 9 décembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

IGEE se définit lui-même comme un « rappeur qui chante à l’assaut de la pop ». Après son premier EP « Mirage » qui marque ses débuts en solo en 2020, celui qui n’a de cesse de casser les codes est revenu dès 2021 avec les singles Reste normal, Incertain, Des cendres et Incroyable, tous accompagnés par des visuels forts, amorçant la sortie de son nouvel EP « Nous les gens ». Des sorties ponctuées d’évènements avec une sélection parmi les Inouïs du Printemps de Bourges et une prestation remarquée dans l’émission » The Artist » de Nagui sur France 2. Dans ses textes, IGEE parle de l’humanité et de sa place dans un monde où il faut se battre pour faire la sienne, sans tomber dans la morale, souvent avec une pointe d’humour.

Le jeune artiste bordelais de 25 ans continue de jongler entre les frontières pour nous offrir une pop audacieuse.

Tout public, dès 10 ans.

19H : 1 verre offert..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:30:00. EUR.

67 rue des pins Salle de spectacle l’Ekla.

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



IGEE defines himself as a « rapper who sings about pop ». After his first EP « Mirage », which marked his solo debut in 2020, the man who never ceases to break codes returned in 2021 with the singles Reste normal, Incertain, Des cendres and Incroyable, all accompanied by strong visuals, kicking off the release of his new EP « Nous les gens ». These releases are punctuated by a number of events, including selection as one of the « Inouïs » at the Printemps de Bourges festival, and an acclaimed performance on Nagui’s « The Artist » show on France 2. In his lyrics, IGEE talks about humanity and its place in a world where you have to fight to make your own, without moralizing, often with a touch of humor.

The 25-year-old artist from Bordeaux continues to juggle borders, offering us audacious pop.

Open to all, ages 10 and up.

7pm: 1 free drink.

IGEE se describe a sí mismo como un « rapero que canta sobre pop ». Tras su primer EP « Mirage », que supuso su debut en solitario en 2020, el hombre que no para de romper códigos regresó en 2021 con los sencillos « Reste normal », « Incertain », « Des cendres » e « Incroyable », todos ellos acompañados de potentes visuales, para dar el pistoletazo de salida al lanzamiento de su nuevo EP « Nous les gens ». Estos lanzamientos se han visto acompañados de una serie de eventos, como su selección como uno de los « Inouïs » en el festival Printemps de Bourges y un papel protagonista en el programa de Nagui « The Artist » en France 2. En sus letras, IGEE habla de la humanidad y de su lugar en un mundo en el que hay que luchar para hacer de las suyas, sin moralizar, a menudo con un toque de humor.

Este artista bordelés de 25 años sigue haciendo malabarismos con las fronteras, ofreciéndonos un sonido pop atrevido.

Para todos los públicos, a partir de 10 años.

19.00 h: 1 consumición gratuita.

IGEE bezeichnet sich selbst als « Rapper, der im Sturm auf den Pop singt ». Nach seiner ersten EP « Mirage », die 2020 sein Solodebüt markierte, kehrte er, der immer wieder mit den Codes bricht, 2021 mit den Singles Reste normal, Incertain, Des cendres und Incroyable zurück, die alle von starken Visuals begleitet wurden und die Veröffentlichung seiner neuen EP « Nous les gens » einleiteten. Diese Veröffentlichungen werden von Ereignissen begleitet, darunter eine Auswahl unter den « Inouïs » des Printemps de Bourges und ein bemerkenswerter Auftritt in der Sendung « The Artist » von Nagui auf France 2. In seinen Texten spricht IGEE über die Menschheit und ihren Platz in einer Welt, in der man für den eigenen Platz kämpfen muss, ohne in Moralvorstellungen zu verfallen, oft mit einer Prise Humor.

Der 25-jährige Künstler aus Bordeaux jongliert weiterhin zwischen den Grenzen, um uns einen gewagten Pop zu präsentieren.

Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.

19H: 1 Getränk gratis.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Le Teich