Ayi Cé. 67 rue des pins Le Teich, 29 novembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Bulle musicale chantée et dansée.

Les bulles musicales en partenariat avec le pôle médiation & jeune public du Krakatoa, sont des moments pour inciter l’enfant et l’adulte à prendre le temps , en musique… avancer pas à pas, en cherchant son rythme, sa place, son juste espace en lien avec l’autre, les autres.

jeune public de 3 mois à 4 ans.

2 séances : 9h30 & 10h30. durée 30 mn.

entrée libre. réservation conseillée..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 11:00:00. .

67 rue des pins Médiathèque du Teich

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Musical bubbles, sung and danced.

Musical bubbles, in partnership with Krakatoa’s mediation and young audience center, are moments to encourage children and adults to take their time, in music… to move forward step by step, seeking their own rhythm, their place, their rightful space in relation to others.

young audience from 3 months to 4 years.

2 sessions: 9:30 & 10:30 am. duration 30 min.

free admission. booking recommended.

Burbujas musicales con canto y danza.

Las burbujas musicales, en colaboración con el centro de mediación y público joven de Krakatoa, son momentos para animar a niños y adultos a tomarse su tiempo, con música… para avanzar paso a paso, buscando su propio ritmo, su propio lugar, su propio espacio en relación con los demás.

público infantil de 3 meses a 4 años.

2 sesiones: 9.30 h y 10.30 h. duración 30 min.

entrada gratuita. se recomienda reservar.

Musikalische Blase mit Gesang und Tanz.

Die musikalischen Blasen in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Vermittlung und junges Publikum des Krakatoa sind Momente, in denen Kinder und Erwachsene dazu angeregt werden, sich mit Musik Zeit zu nehmen… Schritt für Schritt voranzukommen, auf der Suche nach dem eigenen Rhythmus, dem eigenen Platz, dem richtigen Raum in Verbindung mit dem anderen, den anderen.

junges Publikum von 3 Monaten bis 4 Jahren.

2 Sitzungen: 9:30 & 10:30 Uhr. Dauer 30 Minuten.

freier eintritt. reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Le Teich