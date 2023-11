La lumière des lucioles.Tak & Demont. 67 rue des pins Le Teich, 18 novembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Dans le cadre du Festival Perles de BD, un concert dessiné est destiné aux enfants dès 7 ans ainsi qu’aux adultes.

Entrée libre.

Réservation conseillée..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. EUR.

67 rue des pins Salle de l’Ekla.

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Perles de BD Festival, a drawing concert for children aged 7 and over, as well as adults.

Free admission.

Reservations recommended.

En el marco del Festival Perles de BD, concierto de dibujo para niños a partir de 7 años y adultos.

Entrada gratuita.

Se recomienda reservar.

Im Rahmen des Festivals Perles de BD gibt es ein gezeichnetes Konzert für Kinder ab 7 Jahren sowie für Erwachsene.

Der Eintritt ist frei.

Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Le Teich