Le festival Perles de BD va animer l’Ekla du 4 au 18 novembre. L’objectif de la manifestation est de mieux faire connaître les artistes qu’ils soient dessinateurs, scénaristes, coloristes connus ou débutants, de faire connaissance, de dédicacer les ouvrages.

Elle se déroule en deux temps avec les Préam’Bulles et la journée grand public.

Les Préam’Bulles sont étalés du samedi 4 au vendredi 17 novembre avec plusieurs rendez-vous dans les classes des écoles élémentaires et du collège pour des ateliers de découverte.

Samedi 18 novembre : « Le festival en grand ! »Rencontres et dédicaces, ateliers de dessin, concert dessiné, expositions.

Tout public. Gratuit.

Réservation conseillée..

The Perles de BD festival will be held at the Ekla from November 4 to 18. The aim of the event is to get to know artists better, whether they are well-known or new cartoonists, scriptwriters or colorists, to get to know them and to sign their works.

The event is divided into two parts: the Préam?Bulles and the general public day.

The Préam?Bulles will run from Saturday November 4 to Friday November 17, with a series of discovery workshops in elementary and middle school classes.

Saturday November 18: « Le festival en grand! »Meetings and book signings, drawing workshops, drawing concert, exhibitions.

Open to all. Free admission.

Reservations recommended.

El festival Perles de BD se celebrará en el Ekla del 4 al 18 de noviembre. El objetivo del evento es dar a conocer a los artistas, ya sean dibujantes, guionistas o coloristas conocidos o noveles, conocerlos mejor y firmar sus obras.

Se desarrolla en dos etapas, con el Préam?Bulles y el día del público en general.

El Préam?Bulles se celebrará del sábado 4 al viernes 17 de noviembre, con una serie de talleres de descubrimiento para las clases de primaria y secundaria.

Sábado 18 de noviembre: « Le festival en grand! »Encuentros y firmas de libros, talleres de dibujo, concierto de dibujo, exposiciones.

Abierto a todos. Entrada gratuita.

Se recomienda reservar.

Das Festival Perles de BD wird die Ekla vom 4. bis 18. November beleben. Ziel der Veranstaltung ist es, die Künstler, seien es bekannte oder neue Zeichner, Drehbuchautoren oder Koloristen, besser bekannt zu machen, sie kennenzulernen und ihre Werke zu signieren.

Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen: den Préam?Bulles und dem Tag für das breite Publikum.

Die Préam?Bulles finden von Samstag, dem 4. November, bis Freitag, dem 17. November, statt und beinhalten mehrere Termine in Grundschul- und Mittelschulklassen für Entdeckungsworkshops.

Samstag, 18. November: « Le festival en grand! »Begegnungen und Signierstunden, Zeichenworkshops, gezeichnetes Konzert, Ausstellungen.

Für alle Altersgruppen. Kostenlos.

Reservierung empfohlen.

