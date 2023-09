Marmelade. Cie Eclats 67 rue des Pins Le Teich, 11 octobre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Pour le plaisir de goûter et de mixer la musique et les sonorités, comme autant de saveurs…Du salé au sucré, de l’amer à l’acide, du croquant au fondant. Guilietta et Marcello, son violoncelle adoré, ont toujours plein d’idées de recettes sonores et musicales. Un appétit de tout, des petits riens aux grands mots… Marmelade est une gourmandise musicale : une ode au plaisir et à la jubilation, du régal à passer d’une sonorité à l’autre, du délice à goûter tout en musique ! Une invitation à la fantaisie, au grain de folie.

Théâtre musical à goûter dès un an. Représentations scolaires le 12/10 à 9h30 et 10h30.

Tout public..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 11:00:00. EUR.

67 rue des Pins

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the pleasure of tasting and mixing music and sounds, like so many flavors… From salty to sweet, from bitter to sour, from crunchy to melting. Guilietta and Marcello, her beloved cello, are always full of ideas for sound and musical recipes. An appetite for everything, from the little things to the big words… Marmelade is a musical delicacy: an ode to pleasure and jubilation, a delight to switch from one sonority to another, a delight to savor all in music! An invitation to fantasy, to a touch of madness.

Musical theater to be enjoyed from the age of one. School performances on 12/10 at 9:30 and 10:30 am.

All audiences.

Por el placer de degustar y mezclar música y sonidos, como tantos sabores… De lo salado a lo dulce, de lo amargo a lo ácido, de lo crujiente a lo fundente. Guilietta y Marcello, su querido violonchelo, siempre están llenos de ideas para recetas sonoras y musicales. Un apetito para todo, desde las pequeñas cosas hasta las grandes palabras… Marmelade es una delicia musical: una oda al placer y al júbilo, una delicia pasar de una sonoridad a otra, ¡una delicia saborearlo todo en música! Una invitación a la fantasía y a la locura.

Teatro musical para disfrutar desde el primer año. Funciones escolares el 12/10 a las 9h30 y a las 10h30.

Todos los públicos.

Für das Vergnügen, Musik und Klänge zu probieren und zu mischen, wie so viele Geschmacksrichtungen… Von salzig bis süß, von bitter bis sauer, von knusprig bis zartschmelzend. Guilietta und Marcello, ihr geliebtes Cello, haben immer viele Ideen für klangliche und musikalische Rezepte. Ein Appetit auf alles, von kleinen Dingen bis hin zu großen Worten … Marmelade ist eine musikalische Delikatesse: eine Ode an das Vergnügen und den Jubel, an den Genuss, von einer Klangfarbe zur anderen zu wechseln, an die Köstlichkeit, alles mit Musik zu probieren! Eine Einladung zur Fantasie und zur Verrücktheit.

Musiktheater zum Genießen ab einem Jahr. Schulvorstellungen am 12.10. um 9:30 und 10:30 Uhr.

Für alle Zuschauer.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Le Teich