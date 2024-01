ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES 67 Rue des Collèges Arnage, vendredi 15 mars 2024.

Arnage Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 22:00:00

Un double one-man-show survolté en Langue des Signes et français Avez-vous déjà imaginé être coincé dans un ascenseur avec une personne qui ne parle pas la même langue que vous ? L’un n’entend pas, l’autre ne comprend pas la Langue des Signes. Et vous ?

L’ascenseur est comme un ring où se déroule une joute absurde entre un entendant et un sourd, aussi bavard l’un que l’autre ! On ne parle pas avec des moufles est un spectacle à deux facettes.

Les interactions entre ces deux naufragés d’ascenseur nous aident à ‘‘presque’’ comprendre celui qui ne parle pas notre langue.

Deux ‘‘one man show’’ simultanés et incroyablement synchronisés qui cohabitent dans les 4 m² de l’ascenseur. La complicité et l’écoute entre ces 2 solistes qui se moquent allégrement l’un de l’autre donnent tout son sens au duo.

EUR.

67 Rue des Collèges L’Eolienne

Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire



