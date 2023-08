PETITE GUEULE 67 Rue des Collèges Arnage, 6 octobre 2023, Arnage.

Arnage,Sarthe

Entre slam et chanson, des textes débités à toute allure avec une diction parfaite et un entrain communicatif. C’est culotté, iconoclaste, drôle et émouvant. Une bombe de sentiments et de réflexions prête à exploser..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 21:30:00. EUR.

67 Rue des Collèges L’Éolienne

Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire



Somewhere between slam and chanson, the lyrics are delivered at top speed with perfect diction and infectious enthusiasm. Sassy, iconoclastic, funny and moving. A bomb of feelings and reflections ready to explode.

A medio camino entre el slam y la chanson, las letras se pronuncian a una velocidad vertiginosa, con una dicción perfecta y un contagioso entusiasmo por la vida. Descarado, iconoclasta, divertido y conmovedor. Una bomba de sentimientos y reflexiones a punto de estallar.

Zwischen Slam und Chanson, Texte, die mit perfekter Diktion und ansteckendem Elan in Höchstgeschwindigkeit vorgetragen werden. Es ist frech, ikonoklastisch, witzig und bewegend. Eine Bombe aus Gefühlen und Reflexionen, die bereit ist zu explodieren.

