Evènenement autour de la Terre Sol Glaise n°0 67 rue Denfert Rochereau Sainte-Foy-la-Grande, 21 octobre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Evènement autour de la terre Sol Glaise n°0.

10h30 – 13h Sous les arcades : Malette pédagogique ÉlémenTerre – Démonstrations : modelage, céramique, boules de terre Dorodango.

14h – 16h Départ sous les arcades :

Promenade guidée dans la ville de Sainte-Foy-La-Grande à la recherche des maisons à pans de bois, de leur histoire et d’une décoration murale sur enduit de terre inédite (sur réservation 06 74 40 87 72).

Présentation de la formation sur les peintures sur enduit de terre, dernier module du programme Terre Femmes et Savoir-faire.

Exposition des travaux des participants, 61 rue Victor Hugo.

18h – Fêtes Sap Salle 67 rue Denfert Rochereau

« Paroles de bâtisseuses », documentaire sur les femmes et la construction en terre (Les Grands Ateliers).

Couscous (sur réservation 06 78 00 11 66) et musique..

67 rue Denfert Rochereau Fêtes Sap Salle

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sol Glaise n°0 clay event.

10:30am – 1pm Under the arcades: ÉlémenTerre teaching kit – Demonstrations: modeling, ceramics, Dorodango clay balls.

2 pm – 4 pm Departure from the arcades:

Guided walk through the town of Sainte-Foy-La-Grande in search of half-timbered houses, their history and an original mural decoration on earthen plaster (on reservation 06 74 40 87 72).

Presentation of the training course on painting with earthen plaster, the final module in the Terre Femmes et Savoir-faire program.

Exhibition of participants’ work, 61 rue Victor Hugo.

6pm – Fêtes Sap Salle 67 rue Denfert Rochereau

« Paroles de bâtisseuses », documentary on women and earthen construction (Les Grands Ateliers).

Couscous (reservation 06 78 00 11 66) and music.

Evento de arcilla Sol Glaise n°0.

10h30 – 13h00 Bajo los soportales: kit pedagógico ÉlémenTerre – Demostraciones: modelado, cerámica, bolas de arcilla Dorodango.

14:00 – 16:00 Salida de los soportales:

Paseo guiado por la ciudad de Sainte-Foy-La-Grande en busca de casas con entramado de madera, su historia y una decoración mural original sobre yeso de tierra (reserva obligatoria 06 74 40 87 72).

Presentación del curso de formación sobre la pintura con escayola, último módulo del programa « Terre Femmes et Savoir-faire ».

Exposición de las obras de los participantes, 61 rue Victor Hugo.

18.00 h – Fêtes Sap Salle 67 rue Denfert Rochereau

« Paroles de bâtisseuses », documental sobre las mujeres y la construcción con tierra (Les Grands Ateliers).

Cuscús (previa reserva, 06 78 00 11 66) y música.

Veranstaltung rund um die Erde Sol Glaise n°0.

10:30 – 13:00 Uhr Unter den Arkaden: Pädagogischer Koffer ÉlémenTerre – Vorführungen: Modellieren, Keramik, Erdkugeln Dorodango.

14h – 16h Start unter den Arkaden :

Geführter Spaziergang durch die Stadt Sainte-Foy-La-Grande auf der Suche nach Fachwerkhäusern, ihrer Geschichte und einer unveröffentlichten Wanddekoration auf Lehmputz (mit Reservierung 06 74 40 87 72).

Vorstellung des Kurses über Malereien auf Lehmputz, dem letzten Modul des Programms Terre Femmes et Savoir-faire.

Ausstellung der Arbeiten der Teilnehmer, 61 rue Victor Hugo.

18 Uhr – Fêtes Sap Saal 67 rue Denfert Rochereau

« Paroles de bâtisseuses », Dokumentarfilm über Frauen und das Bauen mit Lehm (Les Grands Ateliers).

Couscous (mit Reservierung 06 78 00 11 66) und Musik.

