MARCHÉ DE NOËL DE BROUVILLER 67 rue de l’Église Brouviller, 3 décembre 2023, Brouviller.

Brouviller,Moselle

L’Amicale des Compagnons de la Crèche de Brouviller organise son marché de Noël ! Rendez-vous le 3 décembre à la salle polyvalente de Brouviller, de 10h à 18h. Bredele, vin chaud, liqueurs et autres douceurs sucrées, Artisanat, Décorations de Noël, Miel, Cadeaux parfumés, Bougies, Tombola 100% gagnante, Enveloppes souvenirs de la manifestation et plein d’autres surprises ! Petite restauration: potage, pâté lorrain et pâtisserie. À cette occasion, l’Église sera ouverte afin d’admirer notre magnifique crèche, œuvre de Michel JUNG et de l’Amicale des Compagnons de la crèche.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

67 rue de l’Église Salle polyvalente

Brouviller 57635 Moselle Grand Est



The Amicale des Compagnons de la Crèche de Brouviller organizes its Christmas market! See you on December 3 at the Salle polyvalente in Brouviller, from 10am to 6pm. Bredele, mulled wine, liqueurs and other sweet treats, crafts, Christmas decorations, honey, scented gifts, candles, 100% winning raffle, souvenir envelopes and lots of other surprises! Snacks: soup, pâté lorrain and pastries. The church will be open for the occasion, so you can admire our magnificent crib, the work of Michel JUNG and the Amicale des Compagnons de la crèche.

La Amicale des Compagnons de la Crèche de Brouviller organiza su mercado de Navidad Acérquese el 3 de diciembre a la Sala polivalente de Brouviller, de 10.00 a 18.00 horas. Bredele, vino caliente, licores y otros dulces, artesanía, adornos navideños, miel, regalos perfumados, velas, una rifa 100% ganadora, sobres de recuerdo y muchas sorpresas más Aperitivos: sopa, paté lorrain y bollería. La iglesia estará abierta para la ocasión, para que pueda admirar nuestra magnífica cuna, obra de Michel JUNG y de la Amicale des Compagnons de la crèche.

Die Amicale des Compagnons de la Crèche de Brouviller organisiert ihren Weihnachtsmarkt! Treffpunkt ist am 3. Dezember in der Mehrzweckhalle von Brouviller, von 10 bis 18 Uhr. Bredele, Glühwein, Liköre und andere süße Leckereien, Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Honig, duftende Geschenke, Kerzen, Tombola mit 100 % Gewinn, Umschläge zur Erinnerung an die Veranstaltung und viele andere Überraschungen! Kleine Snacks: Suppe, lothringische Pastete und Gebäck. Bei dieser Gelegenheit wird die Kirche geöffnet sein, um unsere wunderschöne Krippe zu bewundern, ein Werk von Michel JUNG und dem Freundeskreis der Krippengesellen.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG