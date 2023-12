Aïe Love You 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement, 16 mars 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Rendez-vous le 16 mars au Non-Lieu avec Amandine Forner et Yor Pfeiffer.

C’est la rencontre de la chanson et du théâtre, de l’humour et de la tendresse, de la folie et de la poésie , d’une femme et d’un homme … et d’une guitare.



Elle, c’est Amandine Forner et lui, Yor Pfeiffer. Leurs deux noms riment, leurs talents aussi.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux clowns dans l’âme se sont bien trouvés pour chanter, jouer la comédie, conter, raconter, s’amuser et nous amuser par dessus le marché.



L’idée vient d’elle, la proposition aussi. Il a dit oui pour le meilleur et pour le rire. Leurs voix sont belles, leur complicité jouissive et leur bonne humeur communicative. Leurs sourires viennent s’accrocher à nos oreilles…



Amandine et Yor interprètent des impertinences audacieuses et parfois oubliées de Georges Brassens, Patachou , Brigitte Fontaine, Ricet Barrier, Colette Renard, Fréhel et Boris Vian… Remise au goût du jour et agrémentée de nombreuses compositions tout aussi savoureuses, pour rire, mais pas que! de nos travers amoureux.



Amandine Forner, Yor Pfeiffer (guitare)

67 Rue de la Palud Le Non-Lieu

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-13 par Ville de Marseille