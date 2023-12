Hymne à l’Amour – Hommage à Edith Piaf 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement, 15 mars 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Rendez-vous le 15 mars au Non-Lieu avec Clara Sanchez & Louise O’sman pour « Hymne à l’Amour – Hommage à Edith Piaf ».

Quoi de mieux qu’ouvrir un mois de la chanson avec un hommage à Edith Piaf, monstre sacré de la chanson française !



Clara Sanchez & Louise O’sman sont chanteuses accordéonistes. Elles célèbrent un Hymne à l’Amour en interprétant les plus belles chansons d’Édith Piaf avec sensibilité et passion.



« L’amour a tous les visages », du plus tendre au plus dangereux, mais il n’y a de joie qui lui est comparable. « Sans amour, on n’est rien du tout ! ».

La vie d’éternelle amoureuse de la Môme est un intense voyage que ce duo féminin – créé pour l’occasion – dévoile aux spectateurs. Grâce à la voix puissante de Clara et aux délicates mélodies de Louise, c’est un hommage bouleversant, tendre et intime qui est ainsi rendu à Édith Piaf.



Clara Sanchez & Louise O’sman : accordéon et voix.

67 Rue de la Palud Le Non-Lieu

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



