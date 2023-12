Macbeth : The Final Cut 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement, 10 février 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-10 20:30:00

« Macbeth : The Final Cut » nous emmène dans l'étrange salon de coiffure ambulant de Mr. McBreath. Rendez-vous au Non-Lieu samedi 10 février..

« Macbeth : The Final Cut » nous emmène dans l’étrange salon de coiffure ambulant de Mr. McBreath. Rendez-vous au Non-Lieu samedi 10 février.

Polar burlesque obsessionnel et compulsif.



« Macbeth : The Final Cut » nous emmène dans l’étrange salon de coiffure ambulant de Mr. McBreath. Ce perdant magnifique va nous transporter dans un univers singulier mêlant sa vie personnelle et le classique de Shakespeare tant et si bien que les spectateurs ne sauront plus déceler le vrai du faux. Mais l’étau se resserre petit à petit et si l’ambition démesurée de Macbeth semble l’exacte opposée de la terne vie de Mr. McBreath, leurs destins pourraient être liés. Et ce sympathique coiffeur se révéler plus dangereux qu’il n’y paraît…



Compagnie Fish and Chips

Jonathan Waite

Mise en scène : Boris Zordan (collectif Xanadou)

67 Rue de la Palud Le Non-Lieu

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



