Le prix d’un Goncourt 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement, 3 février 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

Adaptation de « Le prix d’un Goncourt » de Jean Carrière. Rendez-vous au Non-Lieu..

Le 21 novembre 1972, Jean Carrière, écrivain Nîmois, obtient par 6 voix contre 4 le prix Goncourt pour L’Épervier de Maheux. Vendu à près de 2 millions d’exemplaires et traduit dans quatorze langues le roman est un Goncourt retentissant ; et dans l’histoire du prix, le 2e plus gros succès de librairie après La condition humaine d’André Malraux.



Cette subite et écrasante célébrité constitue un choc inouï dans la vie de l’auteur, un tsunami psychologique et existentiel qui va le plonger dans une tourmente de près de 15 ans.15 années de dépression et de descente aux enfers, auxquelles s’ajouteront la mort accidentelle de son père, la maladie de son épouse, son divorce et la difficulté de plus en plus grande de composer avec les mots sur la page blanche. Des calamités que Jean Carrière imputera directement et irrémédiablement à son succès, les sommets attirent la foudre ! dit ce proverbe grec qu’il aimera ressasser.

Vers la fin des années 80, presque guéri, Jean Carrière entreprendra de raconter…



Jean Carrière aura été un grand homme de littérature. Le Nîmois, décédé en 2005, reçoit un vibrant hommage dans cette pièce théâtrale nommée Le Prix d’un Goncourt.



Artscenicum théâtre

Adaptation de « Le prix d’un Goncourt » de Jean Carrière.

Adaptation et jeu : Philippe Chuyen

Raphaël Lemonnier (piano)

Thierry Paul

67 Rue de la Palud Le Non-Lieu

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



