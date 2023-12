Pauvre Baudelaire 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement, 2 février 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Lecture-spectacle à trois voix, totalement belge et déconnante par le Trio « En roue libre ». Rendez-vous au Non-Lieu..

Lecture-spectacle à trois voix, totalement belge et déconnante par le Trio « En roue libre ». Rendez-vous au Non-Lieu.

Une lecture-performance du chef-d’œuvre (en périple) on ne peut plus belge et désopilant de Jules Vipaldo, par le trio » En roue libre ».

« Ça pleut et pas qu’un peu. Oui, ça pleut. Ça pleut, tout c’que ça veut. Ça essore de l’extraordinaire. Ça pleut à qui meuh meuh. Ça détrempe tout l’parterre. C’n’est pas un pays, c’est une soupière. »



Jules Vipaldo vit sur la Côte, en été, et dans le Bas-Berry, le reste de l’année. Il est l’auteur d’une douzaine de livres dont Le Banquet de plafond et Sédition parus tous deux aux éditions Tinbad. Pauvre Baudelaire, son incontournable chef-d’œuvre, on ne peut plus belge et hilarant, a été publié aux éditions Les doigts dans la prose. Notons qu’il a reçu, entre autre distinction, le prix Marie-Chantal Nobel pour l’ensemble de son œuvre pourtant en grande partie inédite, ce qui constitue, de fait, une première dans la littérature mondiale du Bas-Berry.



Laure Ballester, Jules Vipaldo et Christophe Roque

EUR.

67 Rue de la Palud Le Non-Lieu

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Ville de Marseille