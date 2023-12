Merde à Shakespeare – Xal, Cie Texte hors contexte 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement, 19 janvier 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-20

Une fantaisie enthousiasmante, menée par un comédien passé maître dans l’art de désacraliser les textes et les auteurs d’anthologie, pour le bonheur de tous les publics. Rendez-vous au Non-Lieu.

Et la série des soli signés Xal continue…au Non-Lieu !



Un homme de théâtre fatigué et besogneux donne une conférence sur Shakespeare, un soir pluvieux, dans une petite ville de province.

Sa jalousie envers le Barde va se développer en un crescendo à la démesure tout à fait shakespearienne…

Un duel baroque et grandiose,

Un éloge paradoxal,

Une réflexion vertigineuse sur le théâtre…

… Et surtout : une fantaisie enthousiasmante, menée par un comédien passé maître dans l’art de désacraliser les textes et les auteurs d’anthologie, pour le bonheur de tous les publics.



Texte : Henri-Frédéric Blanc

Mise en scène : Olivier Pauls

Scénographie : Fred Bothorel

Lumières : Nikau Augias

67 Rue de la Palud Le Non-Lieu

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



