Soul Addict Singers, 16 décembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-16 20:30:00

Retrouvez Soul Addict Singers sur la scène du Non-Lieu.

On garde la tradition du Gospel de fin d’année !



Soul Addict Singers

Originaire de la région Sud, l’ensemble vocal Soul Addict Singers regroupe une quinzaine de chanteurs addict à la musique Soul & Gospel , sous la direction de Cyrille Martial depuis peu.



Ce groupe multiculturel fête ses 10 ans d’existence à Marseille, et se produit sur les scènes de la région ainsi qu’à l’étranger, ils sont régulièrement invités en tournée, en Afrique du Sud notamment (2017 & février 2023).

De ce fait, leur répertoire se compose de chants Africains, de gospels de compositeurs américains contemporains, de quelques standards Soul revisités, et de compositions originales.

67 Rue de la Palud Le Non-Lieu

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



