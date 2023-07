Apéro gourmand monochromatique : jouez sur le rouge ! 67 rue de Barr Gertwiller, 7 juillet 2023, Gertwiller.

Gertwiller,Bas-Rhin

Révolutionnez vos repas festifs de manière ludique, en vous inspirant de la technique monochromatique. Couleur mise à l’honneur ce soir : le rouge !.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 22:00:00. EUR.

67 rue de Barr

Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est



Revolutionize your festive meals in a playful way, inspired by the monochromatic technique. Tonight’s featured color: red!

Revolucione sus comidas festivas de forma lúdica, inspirándose en la técnica monocromática. El color de la noche: ¡el rojo!

Revolutionieren Sie Ihre festlichen Mahlzeiten auf spielerische Weise, indem Sie sich von der monochromatischen Technik inspirieren lassen. Heute Abend steht die Farbe Rot im Mittelpunkt!

