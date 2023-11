MA FORÊT IMAGINAIRE 67 Chemin Pujibet Toulouse, 29 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Danse contemporaine de 6 mois à 6 ans.

Dans ma forêt imaginaire, les arbres ont trois pieds et les feuilles sont en tissu.

Dans ma forêt, je suis un dragon… ou un caméléon..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 17:00:00. .

67 Chemin Pujibet THEATRE DE LA VIOLETTE

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



Contemporary dance from 6 months to 6 years.

In my imaginary forest, the trees have three feet and the leaves are made of fabric.

In my forest, I’m a dragon? or a chameleon.

Danza contemporánea de 6 meses a 6 años.

En mi bosque imaginario, los árboles tienen tres patas y las hojas son de tela.

En mi bosque, soy un dragón… o un camaleón.

Zeitgenössischer Tanz von 6 Monaten bis 6 Jahren.

In meinem imaginären Wald haben die Bäume drei Beine und die Blätter sind aus Stoff.

In meinem Wald bin ich ein Drache oder ein Chamäleon.

Mise à jour le 2023-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE