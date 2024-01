Théâtre : Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, jeudi 25 janvier 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25

Une comédie de Gilles Dyrek

Une réunion de famille comme vous n’en avez jamais vu ! Pierre-Henri réunit sa famille pendant une semaine dans sa maison de campagne pour tenter de se réconcilier avec

elle. Mais leur passé familial mouvementé se ranime et tourne au règlement de compte, entraînant Pierre-Henri

bien au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer… Si vous avez des problèmes de communication avec certains membres de votre famille, venez rire avec eux en embarquant dans

le train de 9h24 ! Cette comédie de Gilles Dyrek, habilement mise en scène par Eric Bu, a de quoi faire un beau succès populaire. Femme Actuelle

Nommé aux Molières 2023 de la Comédie



TARIF DE 27 € À 37 €



Durée : 1h25



Dès 12 ans

Atelier Théâtre Actuel en coproduction avec Louis d’Or Production, Mk Prod’ et

Roméo Drive Productions

Texte de Gilles Dyrek

Mise en scène d’Eric Bu

D’après une idée originale et un film d’Eric Bu écrit par Gilles Dyrek

Avec Hervé Dubourjal, Isabelle de Botton, Amandine Barbotte, Camille Bardery, Lauriane Escaffre, Benjamin Alazraki, Jean-Gilles Barbier et Gilles Dyrek



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence