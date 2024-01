Théâtre : Sabrina Romero 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, mardi 16 janvier 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-16 20:00:00

fin : 2024-01-16

20h Première Partie – Atelier Jazz de l’IMFP

21h Sabrina Romero

Sabrina Romero vit le flamenco depuis toujours. Son talent a séduit Juan Carmona, Louis Winsberg, Renaud Garcia-Fons, Joaquin Grilo (danseur de Paco de Lucia). Le spectacle Syriana aborde un répertoire plus personnel, inspiré par son parcours de vie et ses rencontres artistiques dans le domaine du jazz et des musiques du monde.



Sabrina Romero voix, cajon, danse



Pepe Fernández guitare



Julien Lallier Piano



Edouard Coquard cajon, basse



TARIF DE 6 € A 15 €



SPECTACLE HORS ABONNEMENT – le rendez-vous des partenaires



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

EUR.

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



