Théâtre : La Pastorale de Maurel 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, dimanche 14 janvier 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14

De l’Acampado Pelissanenco

Une comédie musicale en langue provençale qui mêle tradition et humour.

Cette pastorale, véritable pièce de théâtre avec tous les éléments de la crèche, fait partie de la tradition calendale, comme la messe de minuit, le gros souper, les 13 desserts ou la crèche.

Les mélodies de Noël de Saboly y annoncent la présentation des situations. Une traduction en français est proposée avant chaque saynète.

D’après une scène originale inspirée de René Dufaux, et imaginée par Antoine Maurel.



Avec 50 comédiens, choristes, musiciens et techniciens.



TARIF 5 €



SPECTACLE HORS ABONNEMENT – le rendez-vous des partenaires



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

EUR.

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence