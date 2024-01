Théâtre : PLUS JAMAIS MOZART 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, vendredi 12 janvier 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-12 20:30:00

D’après le livre de Sir Michael Morpurgo The Mozart question

Tout le monde voudrait savoir pourquoi le grand violoniste Paolo Levi ne joue jamais d’œuvres de Mozart. Mais personne n’ose poser la fameuse Question Mozart , qui a le don de fâcher le célèbre virtuose… Vient un jour où le poids du secret est trop lourd à porter. À une jeune journaliste intimidée, il va parler de son enfance à Venise. De la découverte du violon, de l’apprentissage auprès d’un musicien des rues, et des bouleversantes retrouvailles de ses parents avec cet homme. Et quand cette histoire de famille, pleine de tolérance et d’amour, se heurte à la grande Histoire, c’est dans l’horreur des camps de la mort des nazis que l’on découvrira le mystère de la

Question Mozart .



TARIF DE 14 € À 23 €



Spectacles scolaires le 11 janvier à 9h30 et 14h

Tarif scolaire 6 €



Co-production Théâtre Armand, Salon – Eden Théâtre, Senas- Boulègue Productions

Une création du Théâtre des Trois Hangars

Mise en scène et adaptation de Jean-Louis Kamoun

Avec Christine Gaya, Caroline Ruiz et Martin Kamoun

Violoniste en cours de distribution

Images, dessins, vidéo par Olivier Durand



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



