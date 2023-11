Théâtre : Semeurs de rêve 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Théâtre : Semeurs de rêve 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, 20 décembre 2023, Salon-de-Provence. Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône Un spectacle rempli de richesses qui mêle théâtre, marionnettes, films d’animation interactifs, chant, musiques originales et théâtre d’ombres..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 15:55:00. EUR.

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A richly varied show combining theater, puppetry, interactive animated films, singing, original music and shadow theater. Un espectáculo muy variado que combina teatro, marionetas, películas de animación interactivas, canto, música original y teatro de sombras. Eine Show voller Reichtümer, die Theater, Puppentheater, interaktive Animationsfilme, Gesang, Originalmusik und Schattentheater miteinander verbindet.

