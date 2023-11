Théâtre : Concert de Noël 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Théâtre : Concert de Noël 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, 9 décembre 2023, Salon-de-Provence. Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône Hommage aux Héroïnes insoupçonnées de Maria Callas.

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A tribute to Maria Callas’ unsuspected heroines Un homenaje a las heroínas insospechadas de Maria Callas Hommage an die ungeahnten Heldinnen von Maria Callas Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de Salon de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu 67 Boulevard Nostradamus Adresse 67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand Ville Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence latitude longitude 43.641096;5.09458

67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/