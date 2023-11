Théâtre : La vie en rose 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Théâtre : La vie en rose 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, 2 décembre 2023, Salon-de-Provence. Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône Biographie musicale de la Môme Piaf.

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 20:30:00. EUR.

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



