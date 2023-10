Théâtre : Embrasse moi idiot 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, 24 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Une comédie de Didier Caron

Méfiez-vous des apparences… Bertrand est fermé comme une huître et jaloux comme un pou ! Il soupçonne sa femme Sophie de le tromper avec Olivier..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 22:00:00. EUR.

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A comedy by Didier Caron

Beware of appearances? Bertrand is as closed as an oyster and as jealous as a louse! He suspects his wife Sophie of cheating on him with Olivier.

Una comedia de Didier Caron

Cuidado con las apariencias.. Bertrand es cerrado como una ostra y celoso como un piojo Sospecha que su mujer Sophie le engaña con Olivier.

Eine Komödie von Didier Caron

Hüten Sie sich vor dem Schein? Bertrand ist verschlossen wie eine Auster und eifersüchtig wie eine Laus! Er hat den Verdacht, dass seine Frau Sophie ihn mit Olivier betrügt.

