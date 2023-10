Théâtre : Au commencement il n’y avait rien 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, 17 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La Création de Joseph Haydn

L’ensemble vocal Ad Fontes s’empare de façon inédite du chef-d’œuvre du compositeur allemand Joseph Haydn, le célèbre oratorio : La Création, avec treize choristes/solistes, accompagnés d’un quatuor à cordes..

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 21:45:00. EUR.

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Creation by Joseph Haydn

Vocal ensemble Ad Fontes takes on German composer Joseph Haydn?s masterpiece, the famous oratorio The Creation, with thirteen choristers/soloists, accompanied by a string quartet.

La Creación de Joseph Haydn

El conjunto vocal Ad Fontes aborda la obra maestra del compositor alemán Joseph Haydn, el famoso oratorio La Creación, con trece coristas/solistas acompañados por un cuarteto de cuerda.

Die Schöpfung von Joseph Haydn

Das Vokalensemble Ad Fontes nimmt das Meisterwerk des deutschen Komponisten Joseph Haydn, das berühmte Oratorium Die Schöpfung, auf eine neue Art und Weise auf, mit dreizehn Choristen/Solisten und einem Streichquartett.

