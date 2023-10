Théâtre : Demain c’est loin 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, 14 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Groupe Grenade

Tour à tour emportés, facétieux, mutins, agitateurs, insubordonnés, en colère, les danseurs s’engagent dans chaque pièce avec une énergie puissante..

2023-11-14 20:30:00 fin : 2023-11-14 21:40:00. .

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Groupe Grenade

By turns spirited, facetious, mutinous, agitators, insubordinate and angry, the dancers commit themselves to each piece with powerful energy.

Grupo Grenade

Por turnos briosos, caraduras, amotinados, agitadores, insubordinados e iracundos, los bailarines se entregan a cada pieza con poderosa energía.

Gruppe Grenade

Die Tänzer sind abwechselnd mitreißend, schelmisch, meuternd, aufrührerisch, ungehorsam, wütend und engagieren sich in jedem Stück mit kraftvoller Energie.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence