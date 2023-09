THÉÂTRE ARMAND – PHÈDRE 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, 19 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

De Racine

Est-ce dans la nature des humains que de sombrer inéluctablement sous le joug amoureux ? Peut-on contrôler ses désirs ? Fait-on de vrais choix ?.

2023-10-19 19:00:00 fin : 2023-10-19 . EUR.

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



By Racine

Is it in the nature of human beings to sink inescapably under the yoke of love? Can we control our desires? Do we make real choices?

Por Racine

¿Enamorarse está en la naturaleza humana? ¿Podemos controlar nuestros deseos? ¿Tomamos decisiones reales?

Von Racine

Liegt es in der Natur des Menschen, unweigerlich unter das Liebesjoch zu geraten? Kann man seine Begierden kontrollieren? Treffen wir echte Entscheidungen?

