THÉÂTRE ARMAND – LETTRES DE MON MOULIN 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence, 3 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La Chèvre, La Mule et Les Étoiles. D’après le recueil de nouvelles d’Alphonse Daudet..

2023-10-03 20:00:00 fin : 2023-10-03 . EUR.

67 Boulevard Nostradamus Théâtre Municipal Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Chèvre, La Mule and Les Étoiles. Based on Alphonse Daudet?s collection of short stories.

La cabra, la mula y las estrellas. Basado en la colección de cuentos de Alphonse Daudet.

La Chèvre, La Mule und Les Étoiles (Die Ziege, das Maultier und die Sterne). Nach der Kurzgeschichtensammlung von Alphonse Daudet.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme de Salon de Provence