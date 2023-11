Atelier déco de Noël pour les enfants 67 bis avenue Las Bordes Soumoulou, 6 décembre 2023, Soumoulou.

Soumoulou,Pyrénées-Atlantiques

Cette fois-ci, l’Atelier accueille vos enfants pour créer de jolies décorations de Noël, lors d’une journée qui leur est exclusivement réservée..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 18:00:00. .

67 bis avenue Las Bordes Atelier Créando

Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This time, l’Atelier welcomes your children to create pretty Christmas decorations, on a day reserved exclusively for them.

Esta vez, el Atelier da la bienvenida a sus hijos para que creen bonitos adornos navideños en un día reservado exclusivamente para ellos.

Diesmal empfängt das Atelier Ihre Kinder, um an einem Tag, der ausschließlich für sie reserviert ist, hübsche Weihnachtsdekorationen herzustellen.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN