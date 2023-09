Le Mond’Agathe 67 avenue Henri Barbusse Saint-Junien, 27 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Découvrez ce nouveau magasin à Saint-Junien, ouverture le 27 septembre. Venez découvrir son univers rempli de splendides créations d’artisans des quatre coins de la France. Vous pourrez y trouver du fait-main, du savoir faire et surtout du Made in France: bijoux, accessoires de mode, produits pour le corps, décoration, alimentation et bien d’autre encore….

2023-09-27 fin : 2023-09-27 12:00:00. .

67 avenue Henri Barbusse Le Mond’Agathe

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover this new store in Saint-Junien, opening on September 27. Come and discover its universe, filled with splendid creations by artisans from the four corners of France. You’ll find handmade products, know-how and, above all, Made in France: jewelry, fashion accessories, body care products, home decor, food and much more…

Descubra esta nueva tienda de Saint-Junien, que abre sus puertas el 27 de septiembre. Venga a descubrir un mundo lleno de espléndidas creaciones de artesanos procedentes de los cuatro puntos cardinales de Francia. Encontrará productos hechos a mano, con maestría y, sobre todo, Made in France: joyas, accesorios de moda, productos para el cuidado del cuerpo, decoración del hogar, alimentación y mucho más…

Entdecken Sie dieses neue Geschäft in Saint-Junien, Eröffnung am 27. September. Entdecken Sie die Welt voller wunderschöner Kreationen von Kunsthandwerkern aus ganz Frankreich. Hier finden Sie Handgemachtes, Know-how und vor allem Made in France: Schmuck, Modeaccessoires, Körperpflegeprodukte, Dekoration, Lebensmittel und vieles mehr…

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Porte Océane du Limousin