Nettoyage des bords de Drôme 669 Chemin de Chandillon Die, 1 octobre 2023, Die.

Die,Drôme

Rendez vous au niveau du cimetière de Chandillon, en face du camping de la Pinède, Pont Neuf, à Die, le dimanche 1er octobre à partir de 14h, pour une nouvelle opération de nettoyage des bords de Drôme et déconstruction des barrages.

2023-10-01 14:00:00 fin : 2023-10-01 16:00:00. .

669 Chemin de Chandillon Cimetière de Chandillon

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet at the Chandillon cemetery, opposite the Pinède campsite, Pont Neuf, in Die, on Sunday October 1st from 2pm, for a new operation to clean up the banks of the Drôme and dismantle the dams

Cita en el cementerio de Chandillon, frente al camping de Pinède, Pont Neuf, en Die, el domingo 1 de octubre a partir de las 14.00 horas, para otra operación de limpieza de las orillas de la Drôme y desmantelamiento de presas

Treffen Sie sich am Sonntag, den 1. Oktober ab 14 Uhr auf der Höhe des Friedhofs von Chandillon, gegenüber dem Campingplatz La Pinède, Pont Neuf, in Die, für eine neue Reinigungsaktion der Ufer der Drôme und den Rückbau der Dämme

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme du Pays Diois