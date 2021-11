665.99 + Ténèbre + Parhelic Shell + DJ Saint Pierre La CLEF, 27 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

**Pour le vernissage de son exposition, TremensS invite artistes et collaborateurs de son label audiovisuel ObediensS pour une soirée autour d’arts numériques, musique électronique et performances live immersives.** **~ 665.99 = TREMENSS x TENEBRE** ~ Abstract / Noise 665.99 est le projet électronique live et audiovisuel de TremensS (ingénieur et artiste pluridisciplinaire, fondateur du studio d’art numérique ExperiensS) et Ténèbre (producteur électronique, architecte et Lead Sound Designer chez ExperiensS). Articulé autour d’une approche live et entièrement temps-réel (aucun son / image préenregistrés), 665.99 est un laboratoire prospectif sur les nouveaux modes d’expériences sonores et immersives: synthèse temps-réel, spatialisation, écritures non-linéaires, interaction Homme-Machine, IA… En live, 665.99 affronte la Machine dans une rixe intense aux rythmes complexes et froids, expérience sonore d’une dystopie aux reflets acier. Leur première performance a été donnée en février 2018 au Château Éphémère dans le cadre de la Biennale NEMO et des Festivals 7.8.9.2 / Träce / Yvelive. [www.facebook.com/tenebreaudio](http://www.facebook.com/tenebreaudio) [www.facebook.com/TremensS](http://www.facebook.com/TremensS) **~ TENEBRE** ~ Techno Hybride Avec une signature sonore radicale teintée de bass music, polyrythmies et textures abrasives, Ténèbre sculpte une techno hybride, au spectre sonore aussi dense que brutal. Ténèbre affûte son approche technique et innovante du Sound Design tant dans sa production musicale que dans des projets transdisciplinaires, tels que des installations interactives avec le studio d’art numérique ExperiensS, ou des commandes régulières de samples et librairies pour des éditeurs de premier plan. Remarqué par ses pairs pour son approche radicale parmi la scène club, il rejoint le drapeau WNCL en 2017 et plus récemment la prometteuse écurie YUKU. Son Live Hybrid A/V, construit avec ExperiensS, complète par un choc visuel monochrome une expérience de déconstruction audiovisuelle à la fois frontale et immersive. Depuis 2018, Il forme l’autre moitié du duo 665.99 (abstract/noise) avec TremensS, et du duo Anmon (techno/tribe) avec DJ Saint Pierre. [www.tenebreaudio.bandcamp.com/](https://tenebreaudio.bandcamp.com/) **~ PARHELIC SHELL** ~ Abstract / Ambient Duo rennais, Parhelic Shell est une exploration de rythmes et textures, alliant synthèse sonore et field recording. Ils proposeront une performance live et immersive, pour la première fois spatialisée sur le dispositif multicanal de 8 haut-parleurs spécialement installé pour l’événement. [www.facebook.com/parhelicshell](http://www.facebook.com/parhelicshell) [https://soundcloud.com/parhelic_shell](https://soundcloud.com/parhelic_shell) **~ DJ SAINT PIERRE** ~ Techno / Experimental DJ Saint Pierre aime mêler machines et instruments traditionnels pour façonner des textures atypiques, aux résonances mécaniques et très analogiques. Il travaille sa technique au service d’une musicalité polymorphe dans des EP où, couche après couche, des atmosphères mélancoliques côtoient sonorités industrielles et inspirations chamaniques. Début 2015, il signe avec le label Illegal Alien Records (Mexico), et amorce une série de sorties et collaborations internationales avec notamment Ricardo Garduno, Stanislav Tolkachev, Endlec et Rommek. Il développe en parallèle ses deux autres projets « Bird o10c » (abstract/experimental) et Anmon (uptempo/tribe, collaboration avec Ténèbre). [www.facebook.com/saintpierredj](http://www.facebook.com/saintpierredj) [[https://soundcloud.com/dj-saint-pierre](https://soundcloud.com/dj-saint-pierre)](https://soundcloud.com/dj-saint-pierre) **~ TREMENSS « GENETIQUE DE L’ERREUR » – PARTIE II** ~ Art numérique TremensS présentera en parallèle des concerts ses explorations en cours, entre cabinet de curiosités et visite de laboratoire, autour de programmation temps-réel, stochastique et Intelligence Artificielle, et illustrera comment, en empruntant certaines voies à contre-sens, le hacking de certaines technologies et méthodes peut créer des singularités esthétiques à la fois provoquées et inattendues, dans un parcours heuristique vers une science du glitch et de l’accident contrôlé. Plus d’infos ici → [[https://bit.ly/30FHVAa](https://bit.ly/30FHVAa)](https://bit.ly/30FHVAa) [www.facebook.com/TremensS](http://www.facebook.com/TremensS)

Entrée libre

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



