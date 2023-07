Vignoble Alain Robert 663 route de la Brenne Chançay, 12 juillet 2023, Chançay.

Chançay,Indre-et-Loire

Notre propriété familiale, fruit du travail de plusieurs générations, est installée depuis 1978 au hameau de « Charmigny », dans la commune de Chançay. Désormais nous exploitons 37 ha de vignes sur les communes de Chançay et Noizay et classés en AOC vouvray, Touraine et Vin de Pays..

fin : . EUR.

663 route de la Brenne

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A terroir, a family, a history

Nuestra finca familiar, fruto del trabajo de varias generaciones, está establecida desde 1978 en la aldea de « Charmigny », en la comuna de Chançay. Ahora tenemos 37 hectáreas de viñedos en las comunas de Chançay y Noizay, clasificadas como AOC Vouvray, Touraine y Vin de Pays.

Unser Familienbesitz, das Ergebnis der Arbeit mehrerer Generationen, befindet sich seit 1978 im Weiler « Charmigny » in der Gemeinde Chançay. Heute bewirtschaften wir 37 ha Weinberge in den Gemeinden Chançay und Noizay, die als AOC Vouvray, Touraine und Vin de Pays klassifiziert sind.

Mise à jour le 2023-06-30 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire