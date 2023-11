Réveillon de la Saint Sylvestre 661 route de Birac Bouglon, 31 décembre 2023, Bouglon.

Bouglon,Lot-et-Garonne

Repas et soirée dansante.

Menu : cocktail Syl Vallée & ses amuse bouche, foie sur son lit de verdure et son verre de vin blanc, ballotine de dinde à la coppa avec sauce madère & sa garniture + 1/2 bouteille de rouge, assiette de fromages, dessert surprise du jour de l’An, café, fines bulles à minuit (1 verre)..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

661 route de Birac Syl Vallée Western Village

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Dinner and dancing.

Menu: Syl Vallée cocktail & appetizers, foie gras on a bed of greens with a glass of white wine, ballotine of turkey with coppa and Madeira sauce & garnish + 1/2 bottle of red wine, cheese platter, New Year’s surprise dessert, coffee, fines bubbles at midnight (1 glass).

Cena y baile.

Menú: Syl Vallée cocktail & amuse bouche, foie gras sobre cama de verduras con copa de vino blanco, ballotine de pavo con coppa y salsa de Madeira & guarnición + 1/2 botella de vino tinto, tabla de quesos, postre sorpresa de Año Nuevo, café, finas burbujas a medianoche (1 copa).

Essen und Tanzabend.

Menü: Syl Vallée Cocktail & Amuse Bouche, Leber auf einem grünen Bett mit einem Glas Weißwein, Putenballotine mit Coppa in Madeirasauce & Beilage + 1/2 Flasche Rotwein, Käseplatte, Silvesterüberraschungsdessert, Kaffee, Sekt um Mitternacht (1 Glas).

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Coteaux et Landes de Gascogne