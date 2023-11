Soirée pull moche et tartiflette à Syl Vallée 661 route de Birac Bouglon, 15 décembre 2023, Bouglon.

Bouglon,Lot-et-Garonne

Menu : tartiflette/salade, dessert glacé, café. Boisson en supplément. Verre de punch offert pour tout porteur d’un pull de Noël.

Concours de pull moche avec une bouteille de champagne à gagner..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

661 route de Birac Syl Vallée Western Village

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Menu: tartiflette/salad, iced dessert, coffee. Drinks extra. Free glass of punch for anyone wearing a Christmas sweater.

Ugly sweater contest with a bottle of champagne to be won.

Menú: tartiflette/ensalada, postre helado, café. Bebidas no incluidas. Copa de ponche gratis para los que lleven un jersey navideño.

Concurso de jerseys feos con una botella de champán.

Menü: Tartiflette/Salat, Eisdessert, Kaffee. Getränke gegen Aufpreis. Glas Punsch gratis für jeden Träger eines Weihnachtspullovers.

Hässlicher Pullover-Wettbewerb mit einer Flasche Champagner zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne