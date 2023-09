Halloween à Syl-Vallée : « Le village western de l’horreur » 661 route de Birac Bouglon, 31 octobre 2023, Bouglon.

Bouglon,Lot-et-Garonne

Halloween : « Le village western de l’horreur ».

Après-midi et/ou soirée.

16h à 17h : domptez le taureau (enfants + 6 ans et parents).

17h : nectar de sorcières & ses friandises.

17h30 : chasse à la sorcière – surprises à emporter pour les enfants.

Soirée – de 19h à 23h –

Repas de 19h30 à 20h30 : burger/frites/donuts, 1 boisson – sur réservation uniquement avant le 27 octobre au 06 33 49 52 14.

21h : veillée feu de camp, chamallows grillés s’il ne pleut pas.

21h à 23h : bal des sorciers.

Bar saloon sur place..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:00:00. EUR.

661 route de Birac Syl-Vallée Westerne Village

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Halloween: « The Western Horror Village ».

Afternoon and/or evening.

4pm to 5pm: tame the bull (children + 6 and parents).

5pm: witches’ nectar & treats.

5.30pm: witch hunt – takeaway surprises for children.

Evening – 7pm to 11pm

Meal from 7:30pm to 8:30pm: burger/fries/donuts, 1 drink – reservation only before October 27 on 06 33 49 52 14.

9pm: campfire party, marshmallows if it’s not raining.

9pm to 11pm: wizards’ ball.

Saloon bar on site.

Halloween: « El pueblo del terror del Oeste ».

Tarde y/o noche.

de 16.00 a 17.00 h: doma del toro (niños mayores de 6 años y padres).

17.00 h: néctar de brujas y dulces.

17.30 h: caza de brujas – sorpresas para llevar para los niños.

Tarde – de 19.00 a 23.00 h

Comida de 19.30 h a 20.30 h: hamburguesa/patatas fritas/donuts, 1 bebida – reservas antes del 27 de octubre en el 06 33 49 52 14.

21.00 h: noche de hoguera, malvaviscos a la parrilla si no llueve.

de 21:00 a 23:00: baile de brujas.

Bar salón in situ.

Halloween: « Das Westerndorf des Grauens ».

Nachmittags und/oder abends.

16.00 bis 17.00 Uhr: Zähmen Sie den Stier (Kinder + 6 Jahre und Eltern).

17 Uhr: Hexennektar & seine Süßigkeiten.

17:30 Uhr: Hexenjagd – Überraschungen zum Mitnehmen für die Kinder.

Abend – von 19:00 bis 23:00 Uhr –

Essen von 19:30 bis 20:30 Uhr: Burger/Pommes/Donuts, 1 Getränk – nur mit Reservierung bis zum 27. Oktober unter 06 33 49 52 14.

21 Uhr: Nachtwache am Lagerfeuer, gegrillte Marshmallows, wenn es nicht regnet.

21:00 bis 23:00 Uhr: Hexenball.

Saloon-Bar vor Ort.

