Sillon: ferme Butinons 660 chemin du Vernet Félines-sur-Rimandoule, 14 octobre 2023, Félines-sur-Rimandoule.

Félines-sur-Rimandoule,Drôme

Exposition: ROBIN FAYMONVILLE, ANNE VERDIER, SÉVERINE HUBARD.

La ferme Butinons pratique une apiculture pastorale de transhumance et produit une gamme variée de miels..

2023-10-14 fin : 2023-10-31 . .

660 chemin du Vernet Ferme Butinons

Félines-sur-Rimandoule 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition: ROBIN FAYMONVILLE, ANNE VERDIER, SÉVERINE HUBARD.

Ferme Butinons is a transhumance beekeeping farm producing a wide range of honeys.

Exposición: ROBIN FAYMONVILLE, ANNE VERDIER, SÉVERINE HUBARD.

La explotación de Butinons practica la apicultura trashumante y produce una amplia gama de mieles.

Ausstellung: ROBIN FAYMONVILLE, ANNE VERDIER, SÉVERINE HUBARD.

Die Farm Butinons betreibt eine pastorale Wanderimkerei und produziert eine breite Palette von Honigsorten.

