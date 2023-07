Championnat de France de Jet Vitesse de Moissac 2023 660 Chem. de la Rhode Moissac, 26 août 2023, Moissac.

Moissac,Tarn-et-Garonne

Championnat de France de Jet Vitesse de Moissac les 26 et 27 août prochains..

2023-08-26 08:00:00 fin : 2023-08-27 17:00:00. .

660 Chem. de la Rhode Moissac ski nautique

Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie



French Jet Vitesse Championship in Moissac on August 26 and 27.

Campeonato de Francia de Jet Vitesse en Moissac los días 26 y 27 de agosto.

Französische Jet-Speed-Meisterschaft in Moissac am 26. und 27. August.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme de Moissac – Terres des Confluences