Cet évènement est passé PORTES OUVERTES CAVE DE TOUCY 660 Avenue du Général de Gaulle Toucy Catégories d’Évènement: Toucy

Yonne PORTES OUVERTES CAVE DE TOUCY 660 Avenue du Général de Gaulle Toucy, 2 décembre 2023, Toucy. Toucy Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-02

fin : 2024-12-03 . Grande dégustation des Fêtes de fin d’Année

Venez découvrir une large sélection de Vins de Bourgogne, du Rhône et divers régions mais aussi de Rhum Cognac et Whisky EUR.

660 Avenue du Général de Gaulle Cave de Toucy

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie ! Détails Catégories d’Évènement: Toucy, Yonne Autres Code postal 89130 Lieu 660 Avenue du Général de Gaulle Adresse 660 Avenue du Général de Gaulle Cave de Toucy Ville Toucy Departement Yonne Lieu Ville 660 Avenue du Général de Gaulle Toucy Latitude 47.72331 Longitude 3.31206 latitude longitude 47.72331;3.31206

660 Avenue du Général de Gaulle Toucy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toucy/