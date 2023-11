Bourse aux jouets et marché de Noël à Chauray 66 Rue Victor Chauray, 26 novembre 2023, Chauray.

Chauray,Deux-Sèvres

Bourse aux jouets, aux livres et loisirs créatifs et marché de Noël le 26 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de Chauray..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

66 Rue Victor Salle des fêtes de Chauray

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Toy, book and craft fair and Christmas market on November 26 from 10am to 6pm at the Chauray village hall.

Feria de juguetes, libros, artesanía y mercado navideño el 26 de noviembre de 10.00 a 18.00 h en el ayuntamiento de Chauray.

Spielzeug-, Bücher- und Bastelbörse und Weihnachtsmarkt am 26. November von 10 bis 18 Uhr in der Festhalle von Chauray.

