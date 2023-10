« Pazapas », soirée Halloween à Chauray 66 Rue Victor Chauray, 31 octobre 2023, Chauray.

Chauray,Deux-Sèvres

Ce mardi 31/10, c’est soirée Halloween « Pazapas » à Chauray !

Qui dit soirée Halloween, dit forcément soirée déguisée ! Venez avec votre plus beau costume pour profiter de cette soirée de Halloween.

Informations au : 05.49.08.02.93

Salle des fêtes de Chauray

Le 31/10 à partir de 21h

Ouvert à tous.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

66 Rue Victor Salle des fêtes

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This Tuesday 31/10, it’s « Pazapas » Halloween night in Chauray!

A Halloween party means a costume party! Come along in your best costume to enjoy this Halloween evening.

Information: 05.49.08.02.93

Chauray village hall

31/10 from 9pm

Open to all

Este martes 31/10, ¡es la noche de Halloween de los « Pazapas » en Chauray!

¡La noche de Halloween es sinónimo de disfrazarse! Ven con tu mejor disfraz a disfrutar de esta noche de Halloween.

Información: 05.49.08.02.93

Ayuntamiento de Chauray

31/10 a partir de las 21h00

Abierto a todos

Am Dienstag, den 31.10. findet in Chauray die Halloween-Party « Pazapas » statt!

Wenn Sie Halloween feiern, müssen Sie sich auch verkleiden! Bringen Sie Ihr schönstes Kostüm mit, um diesen Halloween-Abend zu genießen.

Informationen unter: 05.49.08.02.93

Festsaal von Chauray

Am 31.10. ab 21 Uhr

Offen für alle

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Niort Marais Poitevin